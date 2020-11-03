14 воспитанников и тренеров спортивных школ в Уфе болеют коронавирусом

В Башкирии работает 31 спортивная школа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе по состоянию на 3 ноября 2020 года 7 воспитанников и 7 тренеров спортивных школ болеют коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил руководитель Управления по физической культуре и спорту Егор Сорокин. По его словам, пока «занятия ведутся во всех учреждениях в соответствии с расписанием».

В башкирской столице работает 31 муниципальная спортивная школа, в которых развиваются 63 вида спорта. Воспитанниками числятся 18 025 человек, а тренерами – 575.

Напомним, в Башкирии с начала пандемии было подтверждено 11 051 случай коронавируса. Прирост инфицированных за сутки – 95 человек.