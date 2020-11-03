Торговый комплекс в уфимском Сипайлово закрыли за нарушение масочного режима

фото: Минторговли РБ

В Уфе 2 ноября сотрудники Минторговли «до устранения замечаний» приостановили работу торгового комплекса «Корсо» в микрорайоне Сипайлово. Во время проверки там был выявлен ряд нарушений масочного режима, сообщили в ведомстве.

В министерстве передали, что с 4 мая по 1 ноября проверки были проведены в 59 тысячах организаций Башкирии, 507 из них попались на нарушениях.

– В магазинах и торговых центрах посетителям и продавцам следует соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров, а также использовать средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и санитайзеры, – напомнили правила работы организаций в Минторговли.

Напомним, ранее за нарушение масочного режима в Уфе были закрыты два рынка. Сегодня, 3 ноября, на оперативном совещании в городской администрации врио мэра Радмил Муслимов поручил усилить контроль за ношением масок в общественных местах.