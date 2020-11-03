В Уфе из-за ремонта до конца рабочей недели перекрыли две улицы

Участки улиц перекрыты из-за реконструкции Комсомольской

В Уфе до с 3 по 6 ноября будет перекрыто движение по двум улицам. Это связано с реконструкцией улицы Комсомольской, сообщили 2 ноября в городской администрации.

В мэрии рассказали, что до конца рабочей недели нельзя будет проехать на участке Комсомольской от Рязанской до Шафиева – там закрыты все четыре полосы. Частичное ограничение по проезду автотранспорта введено также на двухполосной проезжей части улицы Рязанской – на участке от проспекта Октября до Комсосольской.

Напомним, реконструкция улицы Комсомольской началась в прошлом году. Протяженность объекта составляет 3,84 км. Завершить масштабный ремонт планируется к концу 2021 году. Власти Уфы уверили, что «работы ведутся согласно утвержденному графику без отставаний».