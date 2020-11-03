В Уфе на фоне обострения коронавируса ужесточен контроль за масочным режимом

В Уфе возобновляются рейды по масочному режиму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности мэра Уфы Радмил Муслимов потребовал усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима. С соответствующим поручением градоначальник обратился к коллегам во время оперативного совещания в столичной администрации.

– Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Сегодня это задача «номер один». Все наши усилия должны быть направлены на предотвращение распространения опасной инфекции. Рейды в общественных местах прошу усилить. В первую очередь речь идет о парках, скверах, общественном транспорте и предприятиях торговли. […] Необходимо ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Совместно с правоохранительными органам составьте график рейдов. – сказал Муслимов.

Он добавил, что «жителям следует постоянно напоминать о необходимости носить маски» и проводить с ними профилактические беседы. На тех, кто будет пренебрегать масочным режимом, врио мэра попросил составлять протоколы. «Другого варианта нет», – заключил Радмил Муслимов.

В Уфе по состоянию на 3 ноября 2020 года было зарегистрировано 4 343 случая коронавирусной инфекции, во всей Башкирии – 11 051.