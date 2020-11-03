В Башкирии рабочий упал вместе с электроопорой и погиб

Мужчину придавила деревянная электроопора

В Белорецком районе Башкирии рабочий местного предприятия упал вместе с электроопорой и погиб. Трагический инцидент произошел 1 ноября, сообщила Гострудинспекция.

В тот злополучный день 46-летний мужчина занимался монтажом линии электропередач в карьере Пугачевского месторождения флюсовых известняков. Он залез на столб и ждал подачи провода, однако опора начала заваливаться и упала вместе с несчастным. Электрослесарь от полученных травм скончался до приезда бригады медиков.

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», все произошло в трех километрах от села Ломовка. Опора была деревянной. При падении она придавила мужчину. Тело погибшего было направлено на судмедэкспертизу. Расследованием дела сейчас занимается Гострудинспекция Башкирии.