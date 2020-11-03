Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в Башкирии

Согласно указу, школьные каникулы продлеваются, а большая часть студентов уходит на дистанционный режим обучения Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Документ был опубликован на портале правовой информации 2 ноября.

В указе прописаны изменения, ранее уже оглашенные властями республики. Вот перечень поправок:

– школьные каникулы продлеваются до 8 ноября;

– со 2 ноября выпускные курсы вузов учатся очно, остальные – дистанционно;

– в обязательном порядке тест на коронавирус должны пройти прибывшие в Россию граждане с симптомами коронавируса, контактировавшие с больными коронавирусом, жители с диагнозом внебольничная пневмония, грипп и ОРВИ. При появлении симптомов провериться на ковид также должны находящиеся в интернатах, детдомах, пансионатах для пожилых людей и других учреждениях соцобслуживания; жители старше 65 лет, работники медицинских, социальных организаций.