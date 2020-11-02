В заброшенном сарае в самом центре Уфы нашли тело мужчины

Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным.

В столице Башкирии в самом центре в заброшенном сарае на улице Ивана Якутова найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, 52-летний погибший проживал в деревне Рятомак Ермекеевского района, но по факту бомжевал в Уфе. Его тело было найдено с гематомой на лбу и кровотечением из ушей.

Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным. С места происшествия правоохранители изъяли шубу, шапку, смывы с веществом бурого цвета и видеозапись. Начато расследование.