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Происшествия

В заброшенном сарае в самом центре Уфы нашли тело мужчины

С несчастным жестоко расправились
Эльвина АПАРИНА
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Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным.

Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным.

В столице Башкирии в самом центре в заброшенном сарае на улице Ивана Якутова найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, 52-летний погибший проживал в деревне Рятомак Ермекеевского района, но по факту бомжевал в Уфе. Его тело было найдено с гематомой на лбу и кровотечением из ушей.

Кто расправился с несчастным, пока остается неизвестным. С места происшествия правоохранители изъяли шубу, шапку, смывы с веществом бурого цвета и видеозапись. Начато расследование.

Криминал