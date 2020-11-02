Жительница Башкирии тонким кухонным ножом убила мать

В данный момент она задержана, по изъятым предметам назначен комплекс судебных экспертиз.

В Белебеевском районе 25-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своей матери, сообщили в следкоме.

Днем 30 октября подозреваемая и ее 52-летняя мать распивали алкоголь. Внезапно мать начала предъявлять своей дочери, что та нигде не работает. Молодая девушка разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им мать в грудь.

К сожалению, несчастная скончалась. Подозреваемая хотела скрыть следы преступления – она переодела мертвую мать и смыла следы крови, попытавшись представить все как скоропостижную смерть. Но после того, как насильственный характер смерти женщины был установлен, подозреваемая созналась.

В данный момент она задержана, по изъятым предметам назначен комплекс судебных экспертиз.