Погода в Башкирии на завтра, 3 ноября

В Уфе, в свою очередь, природных аномалий тоже не ожидается. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Начало ноября балует жителей Башкирии благоприятной погодой. Так, завтра, 3 ноября, в республике ожидается солнечная погода без осадков. По данным метеорологов, ветер будет дуть слабый с переменными направлениями. Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, в некоторых районах похолодает до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.

В Уфе, в свою очередь, природных аномалий тоже не ожидается. Ночью столбики термометра покажут -2 градуса, а днем поднимутся до +4. Ожидается преимущественно ясная погода.