Уфимцев штрафуют за нарушение масочного режима

Отметим, что штрафы не маленькие – уфимцы могут отделаться и предупреждением, и рублем. В первый раз могут выписать штраф на 1-3 тысячи, повторно – 3-5.

В Уфе начались рейды в общественных местах – сотрудники полиции проверяют, носят ли люди маски в автобусах, магазинах, парках. Инспекторы дежурят во всех районах города.

Напомним, что 28 октября Радий Хабиров ужесточил масочный режим, и теперь горожанам лучше с масками не расставаться.

В мэрии отметили, что некоторые жители пренебрегают правилами безопасности, и, находясь в местах массового скопления людей, не имеют при себе средств индивидуальной защиты. Во время рейдов их просят надеть маски и напоминают о правилах безопасности. Особое внимание уделяется людям старше 65 лет.

Отметим, что штрафы не маленькие – уфимцы могут отделаться и предупреждением, и рублем. В первый раз могут выписать штраф на 1-3 тысячи, повторно – 3-5.

Только за минувшие выходные, 31 октября-1 ноября, в Башкирии на нарушителей масочного режима было составлено порядка 700 протоколов.