Создание 19 коворкинг-центров на 500 мест обошлось Башкирии в 44 млн рублей

Башкирия развивает коворкинг-пространства Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

19 коворкинг-центров в 16 городах и районах Башкирии обошлись местному бюджету в 44 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова.

По словам чиновницы, формирование современных оборудованных офисных пространств, где можно арендовать рабочие места, началось в 2019 году. Сейчас в районах республики работают 12 таких коворкинг-центров.

В 2020 году это направление было расширено, и 16 городских и районных администраций получили от бюджета Башкирии 44 млн рублей на создание еще 19 офисов. В них будет оборудовано более 500 мест, там смогут работать 200 новых субъектов предпринимательства.