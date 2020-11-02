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Некоторые жители Башкирии смогут бесплатно получить лекарства от коронавируса

Назван список льготных категорий граждан
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии смогут бесплатно получить лекарства от коронавируса

Жители Башкирии смогут бесплатно получить лекарства от коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

Некоторым жителям Башкирии за счет бюджета республики будут бесплатно выдавать лекарства от коронавируса. Необходимые препараты смогут получить льготники, лечащиеся от COVID-19 амбулаторно и на дома. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

Бесплатные лекарства положены инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, труженикам тыла, узниками нацистских концлагерей и участники ликвидации Чернобыльской катастрофы. Для них, по словам министра, на прошлой неделе было выписано 700 рецептов.