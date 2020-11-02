Черчесов вызвал воспитанника ФК «Уфа» в сборную России

фото: ФК "Уфа"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов внес в состав команды на ближайшие матчи воспитанника ФК «Уфа» Игоря Дивеева. 21-летний защитник, ныне выступающий за ЦСКА, сможет принять участие в играх против Молдавии (12 ноября), Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Дивеев родился в Уфе. С 2015 по 2018 год играл за «молодежку» башкирской команды. Дебютировал в основе 24 июля 2018 года. Попадал в сферу интересов лондонского «Арсенала». 22 февраля 2019 года ЦСКА взял игрока в аренду, а весной того же года подписал с ним пятилетний контракт.

Защитник сыграл за молодежную сборную России семь матчей и забил в них три гола.