Названа дата открытия IQ-парка в уфимском долгострое рядом с БашГУ

ФОТО: Foursquare

Уфимский IQ-парк, который разместят в долгострое рядом с Башкирским государственным университетом, планируется открыть к 25 мая. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве сообщила председатель Госкомторговли Римма Бойцова.

– У нас завершены подготовительные работы к зимнему сезону. Сейчас мы подключаем к отоплению здание. Отремонтировали крышу. Сделали все работы, чтобы можно было замкнуть в теплый контур. Проводим согласование с пожарными по поводу конструктивных изменений [здания], – сказала Бойцова. – Большую часть этажей мы сдадим 25 мая 2021 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал соблюсти установленные сроки и «напрячься»: «Мы вон госпиталя строим за 50 дней. Давайте учиться быстро [работать]», – отметил руководитель региона.

Напомним, в «Башне», как называют здание на улице Заки Валиди, 32а, расположится технопарк, который запустят совместно с фондом «Сколково». Его резидентами станут высокотехнологичные компании. Общая площадь нового объекта составит 36 тысяч «квадратов».