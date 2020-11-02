Подросток из Башкирии погиб в результате ДТП, разогнавшись на авто до 160 км/ч

фото: ГИБДД РБ

На федеральной трассе в Туймазинском районе Башкирии 15-летний подросток за рулем автомбиля разогнался до 160 км/ч и разбился в ДТП. В салоне автомобиля также находился 12-летний мальчик. Дорожный инцидент был зафиксирован 2 ноября, около 6:30 утра на 1290 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск, сообщили в региональной ГИБДД.

По текущей версии правоохранителей, 15-летний житель Октябрьского ночью без ведома родителей сел за руль Renault Sandero проехаться со своим младшим приятелем. Прокатившись по городу, они решили испытать машину на федеральной трассе. Школьники разогнали иномарку до 160 км/ч и, из-за чего не справились с управлением и протаранили дорожное ограждение. После удара автомобиль не удержался на колесах и опрокинулся на крышу.

– В результате ДТП оба были доставлены в больницу. Позже девятиклассник, сидевший за рулём, скончался на больничной койке. По данному факту начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – добавили в Госавтоинспекции.