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Общество

Минздрав Башкирии раскрыл личность 55-й жертвы коронавируса

Ею стала жительница одного из районов республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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55-я жертва коронавируса выявлена в Башкирии

55-я жертва коронавируса выявлена в Башкирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало информацию о 55-й жертве коронавируса. Напомним, об очередном летальном случае стало известно сегодня, 2 ноября.

Как пояснили в Минздраве, скончалась 69-летняя жительница Альшеевского района. У нее было несколько сопутствующих заболеваний, среди которых атеросклероз, острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой ноги.

С начала пандемии в Башкирии подтверждено 10 956 случаев коронавируса (+93 за сутки). Выписано после лечения 9886 человек (+9) за сутки. В больницах республики сейчас лежат 226 ковид-положительных пациентов: 14 находятся в тяжелом состоянии и двое подключены к аппарату ИВЛ.

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