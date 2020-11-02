Минздрав Башкирии раскрыл личность 55-й жертвы коронавируса

55-я жертва коронавируса выявлена в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало информацию о 55-й жертве коронавируса. Напомним, об очередном летальном случае стало известно сегодня, 2 ноября.

Как пояснили в Минздраве, скончалась 69-летняя жительница Альшеевского района. У нее было несколько сопутствующих заболеваний, среди которых атеросклероз, острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой ноги.

С начала пандемии в Башкирии подтверждено 10 956 случаев коронавируса (+93 за сутки). Выписано после лечения 9886 человек (+9) за сутки. В больницах республики сейчас лежат 226 ковид-положительных пациентов: 14 находятся в тяжелом состоянии и двое подключены к аппарату ИВЛ.