В Уфе ребенок засунул щенка в стиральную машину

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе ребенок засунул 2-месячного щенка в стиральную машину. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 октября, сообщили в Управлении гражданской защиты. Как рассказали в аварийной службе, в тот день к ним за помощью обратился уфимец.

– Мужчина пришел домой и застал странную картину: его старший и младший сыновья крутились вокруг старой стиральной машинки, которую он подготовил на выброс, а из самой бытовой техники доносилось скуление, – рассказали в УГЗ. – Заподозрив неладное, глава семейства сразу же прошел к машинке: внутри сидел их домашний питомец, 2-месячный щенок.

Выяснилось, что кутенок оказался в машинке по прихоти ребенка, который засунул его туда во время игры. Наигравшись, мальчик не смог вытащить питомца обратно – миниатюрный щенок застрял в отверстии барабана. Отец семейства разобрал «стиралку», однако вызволить животное все равно не получилось. Пришлось вызывать спасателей.

Сотрудники Управления гражданской защиты через 10 минут смогли освободить малыша из западни, после чего хозяева повезли его к ветврачу. В службе добавили, что щенок пробыл в барабане бытового прибора несколько часов.