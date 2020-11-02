Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 55 человек

Очередная смерть от коронавируса зафиксирована в Башкирии

В Башкирии еще один житель скончался от коронавируса. Смерть от COVID-19 фиксируется в республике уже третий день к ряду. Общее число жертв инфекции увеличилось до 55 человек, передали 2 ноября в пресс-службе администрации главы региона. Отметим, что за несколько часов до этого сообщения министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в местном правительстве сказал, что показатель смертности сохранился на отметке в 54 случая.

За последние 24 часа наличие коронавируса подтвердилось у 93 человек (всего – 10 956), выздоровели девять пациентов (всего – 9886). Количество жителей, находящихся на лечении от ковида прямо сейчас, составляет уже 1015 человек, 226 из них лежат в больницах и 780 переносят болезнь в легкой форме у себя дома.