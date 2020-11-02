Хабиров устроил разнос чиновникам за качество «башкирских двориков»

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве устроил разнос чиновникам за качество выполненных работ по программе благоустройства «башкирские дворики». В ряде случаев подрядчики сдают объекты с нарушениями или затягивают с ремонтом придомовых территорий.

Руководитель республики обратил внимание на проблемный двор на улице Губайдуллина в Уфе, где исполнитель до сих пор не может сдать двор. Первый замминистра ЖКХ Башкирии объяснила ситуацию тем, что объект был спроектирован «очень большим», а администрация города представила «некорректные данные о том, где проходят трубо- и газопроводы» – много времени ушло на перепроектирование и документацию.

– Это, значит, ваша работа некачественная. Вы должны были все это делать раньше, – ответил Хабиров. – Мы деньги вовремя дали, все дали – 20-го года дворы мы должны были начинать в конце лета-начале осени 2019 года. Дело под основу взять, с людьми обсудить, понять, деньги посчитать – все это не было сделано. Тревожные звоночки идут и из Стерлитамака – там большое количество дворов не доделывается. Что это такое? У меня какая просьба – те организации, которые в этом году плохо провели [благоустройство дворов], – я не хочу их видеть в прошлом году. У нас очередь [из подрядчиком стоит].

Глава отметил, что в программе «башкирских двориков» есть и позитивные примеры того, «как преображаются дворы». Однако ситуации, когда чиновники не следят за качеством выполненных работ, формируют «общий негативный фон вокруг этого проекта». Радий Хабиров также довел до глав районов, что в 2021 году объем финансирования на благоустройство дворов «совершенно точно будет меньше».

По данным МинЖКХ, в 2019 году в Башкирии было благоустроено 400 дворов за 1,72 млрд рублей, а в 2020 – 380 за 1,77 млрд рублей.