Два человека погибли в Башкирии при встречном ДТП легковушки и грузовика

фото: ГИБДД РБ

Утром 2 ноября в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, смертельный инцидент случился около 9:00 на 1535 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. Столкнулись легковая «Лада Веста» и следовавший ей навстречу грузовик Mercedes-Benz.

фото: ГИБДД РБ

В результате аварии скончались два человека, сидевших в отечественном автомобиле: 66-летний водитель и его пассажир. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и другие службы.