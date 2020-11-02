Радий Хабиров поручил дорожникам подготовиться к ухудшению погодных условий и бороться с количеством ДТП

Радий Хабиров напомнил дорожникам, чтобы те привели в порядок дороги, пока не начались природные аномалии.

На оперативном совещании в правительстве республики власти обсудили дорожные вопросы, состояние автомобильных дорог и количество ДТП.

Как доложил министр транспорта Алан Марзаев, на прошлой неделе в республике произошло 52 аварий, в которых 57 человек пострадали, 12 погибли.

Чиновник отметил, что основные причины аварий – наезды на пешеходов как по вине водителей, так и самих пешеходов, наезды на препятствия – столбы, блоки, превышение скорости. Также он отметил, что многие автомобилисты смотрят в телефон во время движения.

Радий Хабиров напомнил дорожникам, чтобы те привели в порядок дороги, пока не начались природные аномалии.

- Что касается ДТП, прошу в штабном режиме эту работу вести, постоянно отрабатывать с нашей ГИБДД, постоянно и неутомимо проводить комплекс мероприятий, о которых мы договорились, - сказал Хабиров. – В этом году мы поставили большое количество дорожных знаков, мы начали выявлять травмоопасные участки.