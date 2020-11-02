Глава Башкирии разнес чиновников за несоблюдение антиковидных правил

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 ноября, во время оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров вновь разнес чиновников, которые не организовали жесткое соблюдение антиковидных правил в госучреждениях. «Позорный» список он зачитал перед всем участниками совещания и потребовал исправить ситуацию.

- Большинство серьезно отнеслись к нашим требованиям (усилить контроль за соблюдением антиковидных правил – Ред.). В зеленой зоне у нас 55 учреждений. В «красной зоне» обнаружено 15 [учреждений]. Иглинский сельсовет – пропускной режим не организован, термометрия не проводится, контроль отсутствует, обеспечение посетителей масками – не организовано. Я как-то не очень понимаю. Мы всем главам (районов – ред.) говорим. Иглинский лесхоз – тоже самое, - продолжил зачитывать список нарушителей Радий Хабиров.

Во время совещания глава республики зачитал список практически всех госучреждений и районных администраций, где не соблюдаются введенные им антиковидные правила.