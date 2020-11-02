В Башкирии старшие классы могут перейти на дистанционное обучение

Если заболеваемость в регионе будет расти, 6-11 классы могут уйти на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял вопрос о школьном обучении и возможности перевести школьников на «дистанционку». Глава региона подчеркнул, что специально эта неделя будет полностью каникулярной, за это время у властей есть шанс оценить текущую эпидемиологическую обстановку и решить, как в дальнейшем будут учиться дети.

- С 9 ноября мы пойдем в школу. Я очень не хочу переводить наших детей на дистанционное обучение. Но подчеркиваю, если к концу недели мы будем видеть ухудшение динамики, надо быть готовыми к тому, что с 1 по 5 классы будут учиться очно, а с 6 по 11 - перейдут на дистанционно. Еще раз повторюсь – это будет только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, - подчеркнул Радий Хабиров.