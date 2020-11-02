Хабиров разрешил не отправлять студентов в «красную зону» против их воли

Ректор, в свою очередь отметил, что тогда их переместят из зоны активной практики в волонтерский центр, где они будут отвечать на звонки.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 2 ноября власти республики обсудили распространение коронавируса. Ректор медицинского универститета Валентин Павлов рассказал, что сейчас отрабатываются шестой курс лечебного и педиатрического факультетов, всего их 533, уже трудоустроено 281 человек, а 252 направлены на должности помощников врачей-терапевтов в режиме практики. Более 16 000 студентов БГМУ обучились на антиковидных инспекторов и получили сертификаты.

- Там смотрите, если кто-то из студентов принимает решение, не хочет этим заниматься [работать в «красной зоне»], то Бог ему судья, как говорится. Не надо, пожалуйста, не привлекайте людей к такой работе, - попросил Павлова Хабиров.

Ректор, в свою очередь отметил, что тогда их переместят из зоны активной практики в волонтерский центр, где они будут отвечать на звонки.