«Все закрывайте»: Хабиров ужесточает антиковидный режим в Башкирии

Хабиров ужесточает антиковидный режим в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам районов республики отменить все возможные мероприятия из-за угрозы коронавируса. Он обратился к коллегам во время оперативного совещания в правительстве 2 ноября.

– Все хождения закрывайте, все концерты, публичные, культурные, спортивные – все закрывайте. Вы вообще видите, что сейчас ситуация намного хуже, чем весной. Очень агрессивно все идет. У нас довольно высокая смертность, каждую неделю несколько человек провожаем. Поэтому у меня огромная просьба, чтобы мы существенно сократили все что можно не проводить. Любая наша встреча и массовые мероприятия могут дать последствия, – сказал руководитель республики.

Напомним, ранее Хабиров также ужесточил масочный режим – для контроля его соблюдения была создана межведомственная группа.