В Башкирии начнут разгружать ковид-госпитали за счет отправки пациентов домой

Власти намерены ужесточить амбулаторный режим в Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня во время очередного оперативного совещания в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин отметил, что заполняемость коечного фонда для ковидных больниц составляет 82 процента. Радий Хабиров отметил, что это тревожный знак, и больницы нужно разгружать – госпитализации должны подлежать только те, кто в этом действительно нуждается.

- У нас запас, конечно, есть еще, но наш коечный фонд должен был готов к тому количеству пациентов, которые будут к нам поступать. Нужно ужесточать амбулаторный режим. У нас от 10 до 30 процентов тех, кто находится в стационарах, это люди, которые вполне бы могли получать лечение амбулаторно. Отрабатывайте с врачами, чтобы у нас коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно на самом деле. Только тяжелые больные, - поручил Радий Хабиров министерству здравоохранения региона.