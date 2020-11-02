Власти дали предварительный прогноз по распространению коронавируса в Башкирии

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Сегодня, 2 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Его заявление стало ответом на доклад министра здравоохранения Максима Забелина. По словам руководителя регионального Минздрава, в республике на данный момент занято 82% коечного фонда, выделенного для больных с COVID-19.

- Ситуация с коронавирусом, все эти математические модели показывают, что ноябрь и декабрь точно мы будем с этим жить. Поэтому, Александр Геннадьевич (Сидякин. - Ред), жду от вас предложений, - обратился Хабиров к руководителю администрации главы Александру Сидякину.

Ранее Радий Хабиров поставил в пример борьбу с коронавирусом, которую организовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он и его команда стали строго следить за масочным режимом и жестко штрафовать нарушителей. Якобы, это способствовало снижению распространения опасной инфекции.