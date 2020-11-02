Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 10956 человек

Число заболевших приближается к 11 тысячам человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональный Минздрав представил оперативные данные по ситуации с эпидемией коронавируса в республике. За прошлые сутки было зарегистрировано 93 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 10956 человек. Всего за прошлую неделю заболело 709 человек, а общий темп прироста составил 0,8%. На стационарном лечении сейчас находятся 226 человек, состояние 193 из них врачи оценивают как тяжелое, еще 14 человек находятся в палатах интенсивной терапии, а двое подключены к аппаратам ИВЛ. Общая занятость коек составляет 82 процента.

- Также за сутки выписано с выздоровлением выписано 9 человек, за неделю выписались 516 человек, а всего с начала эпидемии выздоровели 91% инфицированных, - добавил Максим Забелин. – Число умерших составляет 54 человека.

Также в ведомстве здравоохранения рассказали, что начата выдача для льготных категорий граждан рецептов лекарств от коронавируса – за прошлую неделю уже выписано 700 рецептов.