В Башкирии ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

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В Башкирии ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Об этом на оперативно совещании в правительстве сказала глава республики Радий Хабиров. По его словам, в минувший четверг в каждом городе была создана межведомственная группа, которая "контролирует ношение масок в общественных местах" и "привлекает к штрафам" злостных нарушителей.

- У меня совсем нет желания получать эти штрафы [за нарушение масочного режима], но если человек не понимает – нам придется делать таким образом. Я поручил Алексею Касьянову, секретарю Совета межведомственной безопасности, каждый вечер предоставлять информацию о том, какие рейды прошли, сколько протоколов составлено и сколько человек привлечены. Если я увижу, что работа не ведется и протоколов нет, я буду понимать, что работа строится не качественно – поэтому в разрезе городов мне такую информацию предоставляйте. Это уже не рекомендательное требование, а законодательное.