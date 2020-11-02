Два рынка в Уфе закрыли за нарушение масочного режима

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В Уфе 1 ноября два рынка закрыли за нарушение масочного режима. Речь идет о торговых точках в комплексах «Заречный» и «Меркурий».

Как сообщил «Башинформ» со ссылкой на Минторговли республики, на рынках не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, сотрудники и покупатели не использовали маски, а в павильонах не было дезинфицирующих средств.

Рынки останутся закрытыми до тех пор, пока в них не устранят нарушения.

В министерстве рассказали, что с начала масочного режима (4 мая) в Башкирии было проверено более 58 тысяч организаций. В них выявили 505 нарушений.