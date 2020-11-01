Власти Башкирии проинспектировали строительство нового ковид-центра в Стерлитамаке

Фото: правительство РБ

В Стерлитамаке полным ходом идет строительство второго инфекционного центра для больных с коронавирусом. По расчетам властей, строительство будет полностью завершено уже к 1 декабря, это поможет значительно разгрузить остальные больницы и увеличить коечный фонд.

Накануне премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел рабочее заседание, на котором обсуждалось строительство госпиталя. В настоящий момент на объекте практически полностью завершены работы по заливке фундамента, и уже начаты кровельные работы передней части корпусов. Также полностью завершено строительство вертолетной площадки перед госпиталем, а также запущено производство сендвич-панелей для кровельных работ и отделки стен корупусов. Уже в понедельник начнется озеленение территории вокруг больницы – там будут высаживать деревья и кустарники. Также проводятся работы по проведению канализации и ливневых стоков.

- Ограждение территории инфекционного центра установлено на 80%. К 7 ноября планируется полное закрытие периметра и введение пропускного режима на территорию объекта, - добавили в пресс-службе правительства Башкирии.