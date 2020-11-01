«Некуда принести новорожденного»: молодая мама из Уфы попала в жуткую ситуацию Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе волонтеры помогают молодой маме, попавшей в тяжелую жизненную историю. Муж женщины угодил в тюрьму, а сама Анастасия оказалась совершенно без поддержки близких – беременная и с трехлетним сынишкой на руках. Молодая женщина вынуждена жить в старом прогнившем доме, где нет отопления, а по комнатам рыскают полчища тараканов.

- Если не помочь ей, то Насте будет даже некуда принести своего новорожденного малыша. Сейчас они с сыночком спят, трясясь от холода под холодными, уже отсыревшими в таком доме, одеялами. А впереди зима, - рассказывают волонтеры.

Молодая мать пытается как-то решить свои проблемы: хватается за любую подработку, пытается договориться с газовиками о рассрочке на установку простенького газового котла для отопления, но денег катастрофически нее хватает. С мизерных пособий удается купить лишь немного еды, и женщина уже обессилела, лишь мысль о детях заставляет ее двигаться дальше.

Волонтеры фонда помощи многодетным семьям в Башкирии просят помочь неравнодушных людей, ведь ситуации в жизни бывают совершенно разные. Связаться с добровольцами можно в их группе в соцсетях.