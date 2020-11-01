В Уфе скончался знаменитый скульптор Валерий Дворник

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В Уфе скоропостижно скончался знаменитый скульптор Валерий Дворник – ему было всего 49 лет. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на коллег художника, Валерий Дворник умер от внезапной остановки сердца из-за имеющегося заболевания.

Валерий Дворник родился в 1972 году в Уфе, в семье известного живописца и педагога Александра Дворника. Он с отличием окончил факультет скульптуры во Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества в Москве, после чего вернулся в Башкирию. Валерий Дворник участвовал во многих областных, региональных и всероссийских выставках, а в 1998 году стал членом Союза художников России.

Среди самых известных работ художника, принесших ему почет и уважение, искусствоведы называют памятник национальному поэту Мифтахетдину Акмулле, установленный на площади перед зданием БГПУ им. Акмуллы, бюст народной писательницы Башкирии Зайнаб Биишевой, а также многочисленные мемориалы, посвященные памяти погибшим воинам Великой Отечественной Войны в Сибае, Миякинском, Татышлинском и Балтачевском районах.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Валерия Дворника.