В Башкирии задержали извращенца, надругавшегося над своей пятилетней соседкой и ее матерью

Подозреваемого арестовали на время следствия Фото: "КП" Архив

В Башкирии задержали извращенца, который надругался над молодой женщиной и ее пятилетней дочерью. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в минувшую пятницу в полицию обратилась 27-летняя жительница Туймазов и заявила, что ее 35-летний безработный сосед, проживающий в соседнем доме, совершил непотребства в отношении нее и ее маленькой дочери. Следователи немедленно задержали мужчину и доставили его в отделение, где он не стал отпираться и чистосердечно во всем признался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет». Мужчина арестован, - уточнил наш собеседник.

Напомним, что похожая история произошла на днях в Караидельском районе Башкирии. Там 43-летний мужчина две недели развращал семилетнюю дочь своей сожительницы. Когда о случившемся узнала мать девочки, она немедленно сообщила в полицию. Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи.