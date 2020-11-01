«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Куньлунь» Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Редстар» с минимальным преимуществом на льду «Уфа-Арены».

Вячеслав Солодухин забросил шайбу в ворота китайского клуба уже на четвертой минуте матча. Гости ответили на это голом Кейси Уэллмэна в большинстве на 14 минуте.

Во втором периоде уфимскую команду вывел вперед Теему Хартикайнен, который успешно поразил ворота с передачи своего партнера по звену Филиппа Ларсена. Уже через 8 минут «Куньлунь» сравнял шансы на победу за счет гола Хантера Шинкарука.

Исход встречи решился в самом конце дополнительного времени. Решающую шайбу забил Филипп Ларсен.

Ближайшая игра уфимской команды из-за перерыва на этап Еврокубка состоится лишь 12 ноября – она будет выездной против московского ЦСКА. Вживую в Уфе большой хоккей можно будет увидеть 20 ноября – в этот день подопечные Томи Ламсы сыграют с московским «Спартаком».