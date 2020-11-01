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В Уфе бездомный свел счеты с жизнью во дворе центра помощи бродягам

Трагедия произошла в Кировском районе
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе бездомный мужчина свел счеты с жизнью во дворе кризисного центра для людей, потерявших жилье или оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Его тело поздно вечером 29 октября обнаружили прохожие в лесопосадке в Кировском районе, на улице Колгуевской. Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», на вид погибшему было около 65-70 лет, а на его теле не было никаких видимых телесных повреждений.

- Труп отправлен на судмедэкспертизу, которая установит причину смерти. Личность погибшего также устанавливается, - добавил собеседник.

ЧП