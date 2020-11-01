«Оставил ей 45 рублей на проезд»: в Башкирии при странных обстоятельствах пропала 38-летняя женщина

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В Башкирии родные 38-летней жительницы села Кага в Белорецком районе Валентины Абакумовой бьют тревогу: две недели назад, 15 октября, женщина пропала, и с тех пор о ней никто ничего не слышал. А ведь у Валентины есть серьезные проблемы со здоровьем – она страдает провалами в памяти и эпилепсией.

- В тот день Валентина отправилась в другой населенный пункт в суд, где проходила в качестве свидетелем. Вместе с ней поехал участковый, а возвращаясь обратно, они не доехали до дома всего 15-20 километров. Он ее оставил в селе Кагарманово, а сам отправился по делам, оставив ей 45 рублей на проезд, а потом уже Валентину никто не видел. Да, бывало и раньше, что иногда она пропадала, но обычно быстро возвращалась домой. В этот раз прошло уже много времени, поэтому мы и обращаемся за помощью, - рассказала племянница Валентины.

Сейчас пропавшую сельчанку ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские, также родственники просят откликнуться всех, кто может что-то знать о ее местонахождении.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы.

Была одета в черный кожаный пиджак, серые брюки, темно-синие кроссовки.

Если вы знаете, где находится Валентина Абакумова, просьба сообщить в полицию, волонтерам по номеру 8(800)700-54-52, или родственникам по номеру 8(927)939-69-04.