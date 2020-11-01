«Остается просто ждать чуда»: в Башкирии прекращен сбор для малышки, которую отказывались оперировать

Сейчас девочка по-прежнему находится в больнице вместе с мамой

Волонтеры АНО «Радуга добра» объявили сбор средств для трехлетней Назиры из Стерлитамака закрытым. Напомним, что малышка пришла вместе с мамой в больницу своими ногами, жалуясь на эпилептические припадки, но вскоре ее состояние ухудшилось, и врачи ввели Назиру в искусственную кому. Девочку перевели в реанимацию, но медики отказывались ее оперировать и каждый день проводили телеконсультации с московскими специалистами. Тем временем волонтеры собирали деньги и искали клинику, чтобы перевезти туда ребенка для операции. К сожалению, ни в одной клинике девочку так и не приняли.

- Назиру вывели из комы, она по-прежнему находится в реанимации вместе с мамой. Нам остается просто ждать чуда и верить, что девочка все же поправится. На все собранные деньги мы купили и отвезли в больницу запас подгузников и молочной смеси, на этом сбор объявляю закрытым, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» волонтер Регина Биргулиева.