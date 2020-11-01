В Башкирии в жуткой аварии погиб молодой водитель

Фото: ГИБДД по РБ

Серьезное ДТП, унесшее жизнь молодого парня, произошло накануне поздним вечером в Стерлибашевском районе Башкирии. Там на 35-м километре автодороги Стерлитамак-Федоровка автомобиль «Фольксваген Поло» неожиданно потерял управление, съехал в кювет, где и перевернулся на крышу. 23-летний водитель получил очень серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков. Что стало причиной аварии – плохие погодные условия, трудный участок дороги или несоблюдение правил дорожного движения, сейчас предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Также вчера произошло еще одно серьезное ДТП на трассе Чишмы-Киргиз-Мияки: там 32-летний мужчина выбежал на проезжую часть, где его сначала сбил ВАЗ-2114, а потом две фуры. Пешеход скончался мгновенно на месте столкновения.