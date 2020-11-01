В Минздраве Башкирии рассказали о 54-й жертве коронавируса

У женщины кроме ковида были серьезные сопутствующие болезни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии рассказали о личности 54-й жертвы коронавируса в регионе. Ей оказалась 69-летняя жительница Туймазов, которая помимо ковида страдала такими серьезными сопутствующими заболеваниями как гипертоническая болезнь, ожирение 1 степени, легочно-сердечная недостаточность. Напомним, что предыдущий летальный исход от коронавирус был зарегистрирован вчера – скончалась 69-летняя уфимка с сахарным диабетом, гипертонией и диабетической ангиопатией.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировано 95 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных в регионе достигло 10863 человек. Из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а двое не могут дышать самостоятельно и подключены к ИВЛ.