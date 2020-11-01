В Уфе хоккейный матч «Салавата Юлаева» и «Куньлунь» начнется с минуты молчания

Игроки почтут памят умершего мэра Уфы

Сегодня, 1 ноября в 16.30, в «Уфа-Арене» состоится матч между хоккейными командами «Салават Юлаев» и «Куньлунь Ред Стар». Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Салават Юлаев», игра начнется с минуты молчания – таким образом, хоккеисты почтут память умершего мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Напомним, о смерти уфимского градоначальника стало известно вечером 29 октября – он скончался в возрасте 61 год от осложнений коронавируса и пневмонии в московском НИИ им. Склифософского. Ульфата Мустафина похоронили 31 октября на родине в Чекмагушевском районе.