Башкирия получит более 15 млн рублей на оборудование для ковид-лабораторий

Благодаря новейшему современному оборудования точность исследований будет гораздо выше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия получит из федерального бюджета 15,7 млн рублей, которые планируется потратить на новое высокотехнологичное оборудований для лабораторий, в которых проводятся исследования на коронавирус. Всего правительство России на эти цели выделило 1 миллиард рублей, который распределят между регионами. Соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что благодаря современному оборудованию повысится не только точность самих исследований, но и будет проводиться еще большее ежесуточное количество исследований.

Напомним, что только за минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 95 жителей республики, а общее число инфицированных в регионе увеличилось до 10863 человек.