В Башкирии пешехода сначала сбил автомобиль, а потом переехали две фуры

Фото: ГИБДД по РБ

Накануне вечером в Чишминском районе Башкирии произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой мужчина. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все случилось на 24-м километре автодороги Чишмы-Арслан-Киргиз-Мияки. 32-летний местный житель неожиданно выскочил на проезжую часть, после чего его сбил, не заметив в темноте, водитель ВАЗ-2114. За рулем легковушки находился 30-летний житель Альшеевского района – мужчина утверждает, что, пешеход выбежал на дорогу совершенно неожиданно, поэтому он не успел затормозить.

От удара несчастного откинуло на дорогу, где его сначала переехала фура Skania, а следом и грузовик Dacia Logan. От полученных травм мужчина скончался мгновенно на месте аварии. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются дорожные полицейские.