Рабочая неделя в Башкирии начнется со снега и дождей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии наступил ноябрь, а значит, совсем скоро и в республике закружит первый снег. Впрочем, первые снежинки синоптики обещают уже сегодня, да и рабочая неделя в Башкирии также начнется со снега и дождей. При этом также ожидаются ночные заморозки до -5, а днем воздух прогреется лишь до +1; +6 градусов. В последующие дни в Башкирии будет достаточно сухо, но вот ночные холода уже никуда не уйдут.

А вот в Уфе первый понедельник ноября обещается быть облачным, но без осадков. Средняя температура воздуха ночью – 1, днем слегка потеплеет до +6. Синоптики обещают первую поземку только к выходным, зато все будние дни будут серыми и дождливыми.