В Уфе поиски пропавшего полтора года назад молодого парня завершились трагедией

Все это время родные Марселя не теряли надежды увидеть его живым

Накануне вечером волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – 27-летнего уфимца Марселя Баширина, пропавшего почти полтора года, нашли мертвым. Где именно и кто обнаружил тело молодого мужчины, и что стало причиной его смерти, волонтеры не уточняют. Очевидно, что сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, что Марсель Баширин пропал еще 15 июля 2019 года, когда вышел из своего дома, и больше ничего о его местонахождении не было известно. Поисками уфимца занимались волонтеры и поисковики, которые не теряли надежды разыскать его живым.