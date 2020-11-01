В Уфе тела мамы и дочери три дня пролежали в собственной квартире

Тела погибших переданы на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти

В минувший четверг в собственной квартире были обнаружены тела 44-летней уфимки и ее 70-летней матери. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», жесткое убийство произошло в Черниковке, в одном из домов по улице Кольцевая. Пенсионерку убили четырьмя ударами ножа в шею, а тело ее дочери было покрыто многочисленными колото-резаными ранами. Как оказалось, тела убитых пролежали в квартире около трех суток, прежде чем родные и соседи не забили тревогу и не вызвали полицию.

По подозрению в кровавой расправе правоохранители сейчас разыскивают 46-летнего сожителя убитой женщины, который нигде не работал и часто выпивал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», с места преступления криминалисты изъяли два шприца, рюмки, окурки, окровавленную одежду и постельные принадлежности, а также пять ножей. Тела погибших женщин направлены на судмедэкспертизу. Обстоятельства жесткого преступления сейчас устанавливают следователи.