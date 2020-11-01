Уфимский доктор рассказал, какие лекарства не нужно принимать при подозрении на коронавирус

Прием некоторых препаратов может привести к серьезному ухудшению здоровья, поэтому не занимайтесь самолечением Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач-инфекционист из ковид-госпиталя в Зубово рассказал, какие лекарства не рекомендуется принимать при подозрении на коронавирус или вирусную пневмонию. Самая главная рекомендация – отказаться от необоснованного приема антибиотиков, особенно в первые дни после появления симптомов, иначе это может привести к осложнениям и тяжелому течению болезни, и в дальнейшем антибиотики уже могут не справляться при присоединении бактериальной инфекции. Также не рекомендуется принимать аспирин и другие обезболивающие и противовоспалительные препараты, а при повышении температуры свыше 38,2 сбивать ее парацетамолом.

- Мы должны помнить, что при коронавирусе температура может повышаться и-за «цитокинового шторма», и его мы снимаем с помощью специализированных препаратов, которые могут использоваться только в клинике, под наблюдением специалистов, - уточнил Глеб Глебов.

Также врач отметил, что вирус постоянно мутирует, и те препараты, которые еще летом были эффективны и рекомендованы врачами, сейчас могут оказаться бессильными перед вирусом, поэтому не стоит доверять советам из интернета и сразу обращаться к врачу.