В Башкирии в собственном доме сгорели две женщины

Фото: МЧС по РБ

Накануне вечером в диспетчерский центр поступило сообщение, что в поселке Поляковка, что в Давлекановском районе Башкирии, горит дом. Прибывшие пожарные обнаружили, что пламенем охвачен одноэтажный двухквартирный дом на улице Молодежной.

- На месте работали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. К тушению привлечены 7 единиц техники и 16 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

К сожалению, не обошлось и без погибших. Разбирая обугленные развалины, пожарные наткнулись на тела двух женщин, их возраст, личности пока установить не удалось. На месте работают следователи и дознаватели МЧС России, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.