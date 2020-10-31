Профессор из Башкирии рассказал, что коронавирус начал протекать по-другому

Профессор БГМУ Валентин Палов сообщил, что характер коронавирусной инфекции изменился. По его словам, осенью медики наблюдают совершенно другое течение болезни, передает Ufatime.ru.

Ректор медуниверситета отметил, что сократился инкубационный период, так как весной вирусу для клинических проявлений требовалось больше времени. Сейчас заражение, по наблюдению Павлова, происходит быстрее.

Также профессор отметил, что картина КТ стала тяжелее, и если весной пациентов госпитализировали уже при 10-20% поражения лёгких, то сейчас лечат амбулаторно даже при 30-50%.