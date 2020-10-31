Раскрыта тайна исчезновения Андрея Губина

Фото: https://www.instagram.com/p/Bw41ov9ljnG/

Продюсер Андрея Губина Тарас Ващишин рассказал, что произошло с известным уроженцем Уфы Андреем Губиным. Близкие друзья артиста на днях забили тревогу, сообщив, что он долгое время не выходил на связь, передает «Радио-КП» со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Валишин сообщил встревоженным поклонникам и друзьям музыканта, что у него никаких проблем нет. Из публичного поля Губин решил исчезнуть, так как устал от пристального внимания.

«Это его личный выбор. Это правда. Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания», — рассказал продюссер.

Тарас Ващишин отметил, что в настоящий момент постоянно общается с Андреем Губиным и держит ситуацию под контролем. Он также сообщил, что в скором времени артист выпустит новый альбом, но работа над ним пока что не ведется из-за непростого состояния звезды.

«Все зависит от него. Будем надеяться, что все с ним будет хорошо», — подытожил Ващишин.